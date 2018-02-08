Узбекистан и Кыргызстан обсудят наращиваниe торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев посетит с официальным визитом Кыргызстан 8-9 февраля 2018 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

Целью визита станет обсуждение вопросов дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Наряду с межправительственными переговорами, в рамках визита запланированы встречи представителей частного сектора обеих сторон, посещение предприятий, а также ряд других мероприятий, нацеленных на ускорение реализации совместных проектов по кооперации и торговым контрактам.

Также министр внешней торговли ознакомится с работой предприятий в Сокулукском и Иссык-Атинском районах Чуйской области.

Запланированы мероприятия и в Ошской области, в том числе в приграничной зоне с целью проработки вопросов развития приграничной торговли.

По данным министерства внешней торговли Узбекистана, в 2017 году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 86 миллионов долларов и составил 253,9 миллиона долларов.

Основными позициями экспорта Узбекистана в Кыргызстан являются природный газ, текстильная, а также свежая и переработанная плодоовощная продукция.

Стороны намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что Узбекистан откроет в Кыргызстане девять предприятий по обслуживанию автомобилей, сборке сельскохозяйственной техники, выпуску пластиковых деталей, а также другие производства.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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