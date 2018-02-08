Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования неизменной

8 февраля 2018 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 14 процентов годовых. Об этом говорится в четверг в сообщении ЦБ.

Несмотря на продолжение жесткого курса денежно-кредитной политики и минимизацию влияния монетарных факторов, в четвертом квартале 2017 года сохранился повышенный уровень инфляционного давления в экономике, говорится в сообщении ЦБ.

Проведенный Центробанком в январе 2018 года опрос среди населения и субъектов предпринимательства показал сохранение определенного уровня инфляционных ожиданий в экономике.

«В этих условиях в 2018 году будет продолжен жесткий курс денежно-кредитной политики, направленный на обеспечение стабильности цен посредством минимизации влияния монетарных факторов инфляции», — отмечает ЦБ.

Вместе с тем в сложившихся реалиях задача по сдерживанию темпов роста уровня цен требует концентрации основных усилий на минимизации рисков, связанных с немонетарными предпосылками.

В связи с существенным потенциалом влияния бюджетных операций на ликвидность в банковской системе и денежную массу эффективность денежно-кредитной политики обуславливается во многом координацией денежно-кредитной и фискальной политики, отмечается в сообщении.

Будущие риски связаны с использованием аккумулированных в предыдущие периоды средств на бюджетных и внебюджетных счетах на фоне интенсификации мер по реализации программ социально-экономического развития регионов.

Кроме того, определенное инфляционное давление в экономике будет оказывать продолжающийся процесс корректировки внутренних цен под воздействием либерализации цен и условий внешней торговли, говорится в сообщении ЦБ.

При этом опережающие темпы роста строительства и инвестиций в экономику над объемами производства строительных материалов могут оказать, помимо прямого влияния на рост цен, опосредованное воздействие за счет увеличения себестоимости товаров в результате роста инвестиционных расходов.

Чрезмерное повышение ставки рефинансирования в условиях преобладающего воздействия фискальных и внешних факторов в динамике денежной массы может не дать ожидаемых результатов, оказывая при этом отрицательное влияние на деловую активность и инвестиционные процессы в реальном секторе, отмечает регулятор.

Вместе с тем в случае появления избыточной ликвидности и чрезмерного роста ее объемов в банковской системе, а также усиления потенциальных инфляционных рисков со стороны монетарных факторов ЦБ примет дополнительные меры по укреплению антиинфляционной направленности денежно-кредитной политики, в том числе посредством внесения изменений в порядок обязательного резервирования коммерческими банками.

В 2017 году инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 14,4 процента. В 2017 году продовольственные товары подорожали на 15,9 процента, непродовольственные – на 16,1 процента, услуги – на 8,6 процента.

Согласно данным МВФ, инфляция в Узбекистане в 2018 году составит 14,3 процента. В свою очередь Центробанк Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5 - 13,5 процента.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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