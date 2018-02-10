Азербайджан планирует значительно увеличить сбор риса до 2025 года

БАКУ /Trend/ - Сбор риса в Азербайджане планируется увеличить до 40 тысяч тонн в год. Это следует из Государственной программы развития рисоводства в Азербайджане в 2018-2025 годах, утвержденной накануне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно госпрограмме, посевную площадь риса в Азербайджане планируется увеличить до 10 тысяч гектаров, а урожайность - до 40 центнеров с гектара.

В программе отмечено, что в 2016 году посевная площадь риса в стране составляла 2,5 тысячи гектаров, а сбор урожая составил 5,6 тысячи тонн. В 2017 году посевная площадь была увеличена до 5,1 тысячи гектаров, а сбор урожая - до 15,9 тысячи тонн. Урожайность составила 31,1 центнера с гектара.

При этом ежегодная потребность в данной продукции в настоящее время составляет свыше 40 тысяч тонн, которая в основном покрывается за счет импорта.

Реализация государственной программы позволит к 2025 году увеличить сбор риса более чем в 2,5 раза.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Госпрограммы развития рисоводства на 2018-2025 годы.

Согласно распоряжению, министерству финансов и министерству экономики поручено ежегодно в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры с целью учета финансовых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных в утвержденной госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, и информировать раз в год Президента Азербайджана о ходе исполнения Госпрограммы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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