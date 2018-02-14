Азербайджанским предпринимателям станет проще экспортировать продукцию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана представил электронную услугу - "Заявка на экспорт".

Услугу, которая запускается с сегодняшнего дня, будет оказывать Цифровой торговый узел и портал Azexport. Новая услуга поможет предпринимателям в упрощении экспорта своей продукции на внешние рынки.

Выступая на мероприятии, посвященном запуску е-услуги, менеджер портала Azexport Заур Гардашев отметил, что посредством новой услуги предприниматели смогут получить все необходимые разрешающие документы для экспорта продукции, в том числе смогут оформить таможенные декларации и даже получить субсидии в рамках механизма поощрения экспорта.

"Предприниматели смогут заполнять заявление, указывая минимальную информацию о себе. Пользователям услуги будет достаточно один раз указать название экспортируемого продукта и страну, куда он будет экспортироваться. Далее система автоматически определит и предоставит перечень необходимых документов. Затем, с согласия предпринимателя, формируется заявка на экспорт, которая направляется в профильные государственные структуры для получения требуемых разрешений", - сказал Гардашев.

Гардашев отметил, что применение новой системы сводит к минимуму контакты между предпринимателями и чиновниками. Помимо этого электронная услуга упрощает процедуру получения разрешения предпринимателям из регионов страны. Получить экспортную заявку можно, обратившись по адресу https://dth.azexport.az.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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