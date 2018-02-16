Кредит наличными? Приходите в NIKOIL | Bank

16 февраля 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С каждым днем среди населения растет спрос на один из самых востребованных продуктов NIKOIL | Bank – потребительский кредит наличными.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, NIKOIL | Bank продолжаеn активное кредитование в национальной валюте, сроком от трех до 36 месяцев по весьма выгодной годовой процентной ставке. Минимальная сумма кредита составляет всего 300 манат, а максимальная сумма доходит до 30 000 манат.

Следует отметить, что сумма до 5 000 манатов автоматически выдается без какого-либо поручительства. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня! Предоставьте в любое отделение банка удостоверение личности с документами, подтверждающими ваши доходы и оформляйте кредит!

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Коллектив NIKOIL | Bank-a посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 12 декабря 2017 19:04
NIKOIL | Bank провел очередную донорскую акцию (ФОТО)
Общество 1 декабря 2017 18:01
NIKOIL | Bank снизил проценты по ипотечным кредитам
Бизнес 17 ноября 2017 15:31
Новое предложение вкладчикам от NIKOIL | Bank
Бизнес 23 октября 2017 17:04
NIKOIL | Bank предлагает наличные деньги
Бизнес 12 октября 2017 09:59
NIKOIL | Bank запустил новую кредитную линейку в манатах
Бизнес 26 июля 2017 12:43
NIKOIL | Bank открыл специальное отделение «Золотая Корона»
Бизнес 17 июля 2017 10:05
NIKOIL | Bank запустил услугу SMS-банкинга для юридических лиц и частных предпринимателей
Бизнес 11 июля 2017 14:31
NIKOIL | Bank изменил график работы
Бизнес 23 июня 2017 12:49
NIKOIL | Bank продлил срок отмены комиссий за снятие наличных с дебетовых карт
Бизнес 12 июня 2017 15:39
Пункт обмена валюты NIKOIL | Bank будет работать в усиленном режиме
Бизнес 12 мая 2017 14:46
NIKOIL | Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны (ФОТО)
Общество 7 мая 2017 09:02
NIKOIL | Bank поддержал международный турнир по регби (ФОТО)
Общество 25 апреля 2017 12:03
Растет интерес к зарплатному проекту NIKOIL | Bank
Бизнес 12 апреля 2017 12:49
NIKOIL | Bank чтит свои традиции (ФОТО)
Общество 18 марта 2017 14:15
NIKOIL | Bank открыт для клиентов в праздничные дни
Бизнес 17 марта 2017 15:51
Сотрудник NIKOIL | Bank награжден почетной грамотой за спортивные достижения (ФОТО)
Общество 9 марта 2017 14:33
Филиал №11 NIKOIL | Bank отныне функционирует по новому адресу
Бизнес 7 марта 2017 16:29