Кредит наличными? Приходите в NIKOIL | Bank

БАКУ /Trend/ - С каждым днем среди населения растет спрос на один из самых востребованных продуктов NIKOIL | Bank – потребительский кредит наличными.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, NIKOIL | Bank продолжаеn активное кредитование в национальной валюте, сроком от трех до 36 месяцев по весьма выгодной годовой процентной ставке. Минимальная сумма кредита составляет всего 300 манат, а максимальная сумма доходит до 30 000 манат.

Следует отметить, что сумма до 5 000 манатов автоматически выдается без какого-либо поручительства. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня! Предоставьте в любое отделение банка удостоверение личности с документами, подтверждающими ваши доходы и оформляйте кредит!

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

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