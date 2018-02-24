МВФ обучает регуляторов Азербайджана методологии финансового здоровья

БАКУ /Trend/ - Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) провела в Баку семинар на тему индикаторов финансового здоровья для сотрудников Палаты надзора над финрынками Азербайджана и Центрального банка страны (ЦБА).

Об этом говорится в сообщении палаты, распространенном в субботу.

Согласно сообщению, семинар был проведен в рамках статистической миссии МВФ представителем фонда Хосе Картасом.

В частности, на семинаре подробно обсуждались основные особенности методологии индикаторов финансового здоровья, ее соответствие Базельским принципам, принципы учета, а также международный опыт. В продолжение семинара в течение следующей недели для участников будут проведены практические занятия.

Миссия пробудет в Баку до второго марта.

Офис МВФ открыт в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.