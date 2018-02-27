В Азербайджане необходимо отменить сдачу отчетов в Госфонд соцзащиты - Салим Муслимов

27 февраля 2018 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сдача отчетов в Государственный фонд социальной защиты является лишней процедурой и ее нужно отменить, считает министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Как отметил министр во вторник, отвечая на вопросы журналистов, если отчисления гражданина в ГФСЗ выражаются в абсолютных цифрах, то он должен быть освобожден от сдачи отчета в фонд.

"В данном случае срок деятельности гражданина, сумма отчислений и оставшаяся задолженность известны. Но данный вопрос необходимо уточнить с юридической точки зрения. Как вы знаете, пеня и санкция сегодня применяются на основе отчетов. Сдав отчет, гражданин подтверждает, что у него есть задолженность, и после этого к нему применяется пеня или финансовые санкции. То есть, санкции признаются обоими сторонами. Но отмена отчетности приведет к тому, что финансовые санкции будут применяться в одностороннем порядке. Поэтому мы сегодня работаем над юридическими аспектами данного вопроса", - отметил Муслимов.

В настоящее время ставка отчислений на обязательное социальное страхование в Азербайджане формируется из двух источников: отчислений, производимых работодателем в размере 22 процентов от фонда зарплаты по предприятию, а также удержаний в три процента из зарплаты самого работника.

Индивидуальные предприниматели, занятые в торговле, транспорте, строительстве, ежемесячно платят на обязательное соцстрахование 50 процентов от минимальной зарплаты, а в других сферах деятельности - 20 процентов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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