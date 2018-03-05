В Казахстане намерены сокращать финансирование проектов несырьевого сектора из госбюджета

БАКУ /Trend/ - Банк развития Казахстана (БРК) планирует в 2018 году профинансировать проекты несырьевого сектора экономики Казахстана на сумму 405 миллиардов тенге, сообщают казахстанские СМИ.

При этом банк намерен повышать долю негосударственных источников в общей структуре заимствования, которая по итогам текущего года, согласно планам БРК, должна составить не менее 55 процента.

«В 2017 году на каждый тенге из средств республиканского бюджета Казахстана банком было привлечено 2,22 миллиарда тенге заимствований на рыночных условиях. Из 406 миллиардов тенге объема фондирования, привлеченного БРК в прошлом году из различных источников, только 31,1 процента пришлось на бюджетные средства. Остальной объем ликвидности был привлечен банком на рынках», - отметил председатель правления банка Болат Жамишев.

АО «БРК» - это национальный институт развития, который создан в 2001 году. Он занимается финансированием только крупных инвестиционных несырьевых и инфраструктурных проектов, чтобы не конкурировать с банками второго уровня.

Официальный курс на 5 марта: 322 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев)

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