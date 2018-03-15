II Ежегодный CEO Опрос PwC в Азербайджане: Трансформация в ногу с мировыми тенденциями (ФОТО)

15 марта 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Сегодня PwC Азербайджан представила свой II Ежегодный опрос руководителей компаний, говорится в сообщении компании.

Основные результаты были представлены представителям бизнеса и СМИ на мероприятии с участием руководителей компаний, официальных и должностных лиц и дипломатов. Отчет PwC по Азербайджану является частью 21-го Ежегодного глобального опроса руководителей компаний, который представляется на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В опросе приняли участие 40 руководителей частных и государственных компаний, функционирующих в основных секторах экономики в Азербайджане. Они поделились своим видением относительно экономических тенденций, вопросов касающихся бизнеса и новых возможностей.

«Когда мы проводили этот опрос два года назад, настроение и перспективы как глобальных, так и местных руководителей были довольно мрачными. Отрадно отметить, что за короткий двухлетний период Азербайджан сумел преодолеть многие вызовы, с которыми он столкнулся в экономике. Отчет за 2018 год показал что 66 процентов руководителей уверены в перспективах роста прибыли их компаний", - отметил на пресс-конференции управляющий партнер PwC Азербайджан Мовлан Пашаев.

Уровень оптимизма руководителей компаний, как на глобальном, так и на местном уровне, является самым высоким с 2010 года, он вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим опросом. Руководители видят перспективы роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе для своего бизнеса, в то время как экономические и сырьевые цены стабилизируются, причем многие страны проводят институциональные реформы и диверсификацию. Недавний кризис привел к сбоям, и он оказался главным катализатором перемен, оказав позитивное воздействие как на предприятия частного, так и государственного сектора, заставив их пересмотреть свои стратегии и бизнес-модели.

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