ITC ООН поддержит участие 100 МСП мира в I китайской международной импортной ярмарке

Международный торговый центр (ITC) ООН организует и поддержит участие 100 малых средних предприятий мира в Первой китайской международной импортной ярмарке (China International Import Expo, CIIE), которая пройдет в Шанхае в ноябре текущего года, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Управление CIIE.

По словам исполнительного директора ITC Аранчи Гонсалес, Китай является очень крупным рынком, к которому многие страны проявляют повышенный интерес. И ООН вместе с Китаем будут гарантировать другим бедным странам и их малым и средним предприятиям возможность развиваться посредством международной торговли с Китаем.

Как стало известно, Китай окажет помощь и поддержку участвующим в ярмарке странам и предприятиям, предоставляя экспонентам благоприятные условия, а также освобождая наименее развитые страны от связанных с участием в CIIE расходов.

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