В Баку состоялось заседание 36 сессии Межгоссовета по авиации и использованию воздушного пространства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание 36 сессии Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства, прошедшее в его штаб-квартире в городе Баку. В заседании приняли участие представители практически всех стран региона, сообщает в понедельник пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Сессию открыла руководитель Совета, профессор Татьяна Анодина. Анодина выразила благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству, авиационным властям Азербайджана и AZAL за создание условий для работы и поддержку международной деятельности Совета и его аппарата в городе Баку.

Анодина представила доклад об итогах работы и дальнейшем совершенствовании деятельности Межгоссовета/МАК по реализации решений 39-й сессии Ассамблеи ИКАО, реализации бессрочного соглашения проекта ИКАО-МАК (Монреаль 2016 г.) и соглашений с ИАТА и более 90 имеющихся у организации международных соглашений. Она проинформировала о результатах переговоров с генеральным директором ИАТА де Жюньяком, состоявшихся в феврале 2018 года по дальнейшему развитию сотрудничества в области безопасности в гражданской авиации региона и в мировой авиации

С приветствиями к участникам заседания обратились министр связи, транспорта и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и президент AZAL, первый вице-президент Межгоссовета Джахангир Аскеров.

В ходе сессии Совета был рассмотрен и обсужден широкий круг вопросов: о ходе реализации проекта ИКАО-МАК; о состоянии безопасности полётов в гражданской авиации региона; о совершенствовании системы авиационных правил и их дальнейшей гармонизации со стандартами ИКАО и рекомендациями ИАТА; об инициативах Межгоссовета/МАК в области совершенствования организации воздушного движения и аэронавигационного обеспечения; о либерализации авиатранспортной деятельности, повышении доступности авиационных услуг для населения государств-участников Соглашения и реализации международной программы подготовки авиационных специалистов в сотрудничестве с ИКАО и ИАТА; о развитии научно-исследовательской и экспертной деятельности, о финансовом аудите МАКа, дальнейшем совершенствовании деятельности Межгоссовета и МАКа.

В ходе сессии состоялась торжественная церемония награждения авиационных предприятий и руководителей государств-участников соглашения за достижения в области обеспечения безопасности полетов, развития интеграционного сотрудничества и высокий профессионализм. Особое место в награждении заняло награждение Центрального аэрогидродинамического института в связи с его 100-летием.

Участники сессии Совета одобрили представленные инициативы Межгоссовета/МАК, а также важность проводимых Межгоссоветом/МАК работ по реализации международных программ в области безопасности полетов, в первую очередь независимого расследования и разработки мер по предотвращению авиационных происшествий, авиационной безопасности и подчеркнули необходимость дальнейшего развития этих направлений деятельности в тесном сотрудничестве с ИКАО, государствами региона и ИАТА, международным авиационным сообществом.

Участники Сессии подтвердили приверженность программе ИКАО "Ни одна страна не останется без внимания" и Программе ИАТА "Партнерство во имя безопасности".

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