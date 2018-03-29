Интерес к депозитным аукционам Центробанка Азербайджана остается высоким

29 марта 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана в четверг принял у банков на депозитном аукционе 250 миллионов манатов, сообщает ЦБА.

Согласно сообщению, спрос на аукционе составил 706,9 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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