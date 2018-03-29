Железная дорога Астара-Решт выведет Европу к Персидскому заливу

29 марта 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железнодорожная связка Астара-Решт, строительство которой предусматривается на территории Ирана на основе подписанного накануне соглашения, станет одним из самых ключевых звеньев транспортного коридора “Север-Юг”.

Об этом в четверг сказал Trend национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану, эксперт по грузовым перевозкам Акиф Мустафаев.

“Основной целью транспортного коридора “Север-Юг” является обеспечение России и странам Северной Европы прямого железнодорожного доступа к Персидскому заливу. Это невозможно без создания железнодорожного сообщения между иранской Астарой и Рештом. Сегодня, грузы прибывающие из России в Иран железнодорожным путем, проделывают эту часть пути автомобильным транспортом, что вызывает потерю времени из-за разгрузки и загрузки грузов. Таким образом, строительство данной связки фактически позволяет нам создать цельный железнодорожный маршрут в рамках коридора “Север-Юг””, - отметил Мустафаев.

По его словам, другим важным фактором является вклад Азербайджана в строительство железной дороги Астара-Решт.

“Как вы знаете, Азербайджан выделит 500 миллионов долларов на реализацию данного проекта, хотя Иран далеко не бедная страна. Таким образом Азербайджан делает свой вклад в реализацию данного проекта. Кроме того, на территории иранской Астары будет построена железнодорожная станция. Она обойдется в 60 миллионов долларов, которые тоже выплатит Азербайджан. Значение данной станции в том, что она на 15 лет будет передана в управление Азербайджану. А это именно те 15 лет, на которые придется рост грузоперевозок по коридору "Север-Юг"”, - сказал Мустафаев.

Накануне при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Рухани было подписано "Соглашение между Азербайджаном и Ираном о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана".

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Автор: Анвар Мамедов)

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