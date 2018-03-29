Реализация «Север-Юг» способствует экономическому развитию всех стран-участниц

БАКУ /Trend/ - Реализация транспортного проекта «Север-Юг» внесет вклад в развитие экономики всех стран-участниц, сказал в четверг Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов.

«Проект не только даст импульс развитию инфраструктуры в странах-участницах, он также окажет мультипликативный эффект на экономику этих государств. Центр мировой экономики постепенно смещается в сторону азиатского региона, где расположены такие страны как Китай и Индия. В этой связи инвестиции в транспортные проекты, объединяющие Азию и Европу, являются очень перспективными, ведь объемы перевозок растут из года в год», - отметил эксперт.

Напомним, что накануне Азербайджан и Иран подписали соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана.

«Азербайджан является основным инвестором в “Север-Юг”. Конечно же, необходимо инвестировать, чтобы сформировать устойчивые конкурентные преимущества проекта. Это неслучайно, потому что Иран и Россия являются крупнейшими экономическими игроками в регионе и в работе с этими странами Азербайджан должен проявлять инициативу», - сказал Мамедов.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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