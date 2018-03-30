Узбекистан расширит производство стройматериалов в регионах

30 марта 2018 17:42 (UTC+04:00)

Во время своего рабочего визита в Джизакскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручения по организации производства необходимых стройматериалов в самой области и увеличению количества соответствующих предприятий с привлечением опытных и обладающих необходимыми технологиями заводов, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев осмотрел многоквартирные дома, строящиеся на улице Мустакиллик в Джизаке. Здесь возводятся 10 семиэтажных домов, сдача в эксплуатацию которых намечена ко Дню независимости Узбекистана. В результате новое жилье получат 420 семей.

Предстоит еще большая созидательная работа. Так, в поселке Учтепа Шараф-Рашидовского района планируется построить многоквартирные дома, в сходе граждан села «Токчилик» - доступное жилье, современные инфраструктурные объекты на улице Ислама Каримова, благоустройство территории на пересечении улиц Ташкент и Алишера Навои, улучшить питьевое водоснабжение и многое другое.

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