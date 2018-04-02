Объем вкладов в банках Казахстана сокращается

Совокупный объем вкладов банков второго уровня (БВУ) Казахстана к концу февраля 2018 составил 16,5 триллиона тенге — на 1,8 процента меньше, чем в январе текущего года. Впрочем, за год показатель практически не изменился. Из 32 БВУ Казахстана депозитные портфели увеличили за год 17 банков. Такие данные приводит finprom.kz.



Несмотря на то что общий объем вкладов остался на уровне прошлого года, структура вкладов существенно изменилась — удельный вес корпоративных вкладов за год уменьшился с 53,9 процента до 50,7 процента (8,4 триллиона тенге), розничных; соответственно — вырос с 46,1 процента до 49,3 процента (8,1 триллиона тенге).

По приросту объема вкладов лидирует Сбербанк — на 175,7 миллиарда тенге. Банк входит в топ-5 БВУ по годовому приросту как корпоративных, так и розничных вкладов. Следом идут Kaspi (170,8 миллиарда тенге) и ForteBank (152 миллиарда тенге).

В целом объем портфелей розничных вкладов увеличили 22 из 32 БВУ Казахстана.

Официальный курс на 2 апреля: 318 KTZ/USD

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