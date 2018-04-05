Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу

5 апреля 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в четверг при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю.

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