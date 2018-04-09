Китайская компания будет разрабатывать золоторудное месторождение в Таджикистане

Китайская компания ТВЕА получила лицензию на разработку золоторудного месторождения "Верхний Кумарг" в Таджикистане, сообщает агентство ТаджикТА.

"Китайская компания "ТВЕА Душанбе горная промышленность" получила лицензию на разработку золоторудного месторождения "Верхний Кумарг", — сообщили в главном управлении геологии Таджикистана "Таджикглавгеология".

По данным источника, правительство Таджикистана выдало лицензию китайской компании после изучения ее отчета о результатах геологоразведочных работ на указанном месторождении, которые проводились в несколько этапов.

Ранее ТВЕА предоставила отчеты для рассмотрения научно-техническому совету "Таджикглавгеологии".

Ранее сообщалось, что китайская компания ТВЕА проводила геологоразведочные работы с использованием новейших технологий. Следовательно, в ходе разработки месторождения указанная компания также использует современные технологии, которые с высокой точностью определяют состав руды, в том числе на наличие золота и других попутных полезных ископаемых.

По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов.

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