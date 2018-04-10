Unicapital выступит андеррайтером в эмиссии высокодоходных облигаций

Unibank впервые на рынке корпоративных ценных бумаг стал гарантом облигаций местной компании на три миллиона манатов, сообщает банк во вторник.

Теперь, процентные, бездокументарные, именные, необеспеченные облигации, гарантированные Unibank и выпускаемые ООО "METAK" прошли государственную регистрацию со стороны Палаты по контролю за финансовыми рынками. Андеррайтером по новой эмиссии облигаций ООО "METAK" выступит инвестиционная компания Unicapital. Отметим, что объем эмиссий составляет 3 000 000 манатов, номинальная стоимость одной облигации – 1000 манатов. Всего зарегистрировано три тысячи облигаций с доходностью в 12 процентов годовых. Период оборота облигаций – один год, проценты оплачиваются ежемесячно.

Учитывая существующую учетную ставку и депозитные проценты, которые предлагают банки, облигации METAK оцениваются как лучший инвестиционный инструмент года. В сравнении с другими корпоративными облигациями на рынке ценных бумаг в местной валюте, облигации METAK выше по своей доходности. Ликвидность облигаций так же высока, поскольку каждый покупатель получит возможность раз в месяц продать свои облигации Unibank. 100%-ми гарантами облигаций выступают Unibank и METAK. Облигации можно приобрести посредством инвестиционной компании Unicapital.

Каждый может стать обладателем облигаций METAK.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.