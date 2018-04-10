Unicapital выступит андеррайтером в эмиссии высокодоходных облигаций

10 апреля 2018 22:23 (UTC+04:00)

Unibank впервые на рынке корпоративных ценных бумаг стал гарантом облигаций местной компании на три миллиона манатов, сообщает банк во вторник.

Теперь, процентные, бездокументарные, именные, необеспеченные облигации, гарантированные Unibank и выпускаемые ООО "METAK" прошли государственную регистрацию со стороны Палаты по контролю за финансовыми рынками. Андеррайтером по новой эмиссии облигаций ООО "METAK" выступит инвестиционная компания Unicapital. Отметим, что объем эмиссий составляет 3 000 000 манатов, номинальная стоимость одной облигации – 1000 манатов. Всего зарегистрировано три тысячи облигаций с доходностью в 12 процентов годовых. Период оборота облигаций – один год, проценты оплачиваются ежемесячно.

Учитывая существующую учетную ставку и депозитные проценты, которые предлагают банки, облигации METAK оцениваются как лучший инвестиционный инструмент года. В сравнении с другими корпоративными облигациями на рынке ценных бумаг в местной валюте, облигации METAK выше по своей доходности. Ликвидность облигаций так же высока, поскольку каждый покупатель получит возможность раз в месяц продать свои облигации Unibank. 100%-ми гарантами облигаций выступают Unibank и METAK. Облигации можно приобрести посредством инвестиционной компании Unicapital.

Каждый может стать обладателем облигаций METAK.

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