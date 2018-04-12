Премьер Госсовета КНР призвал к улучшению условий ведения бизнеса в Шанхае (ФОТО)

12 апреля 2018 16:07 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал в Шанхае (Восточный Китай) к улучшению в дальнейшем условий ведения бизнеса и сокращению институционных затрат при совершении сделок в рамках усилий по расширению политики реформ и открытости, сообщает агентство "Синьхуа".

Ли Кэцян в рамках двухдневной инспекционной поездки в Шанхай призвал местное правительство к решительному продвижению реформ и открытости для накапливания большего нового опыта.

За время поездки он посетил пилотную зону свободной торговли Шанхая, иностранную медицинскую компанию, местную производственную компанию, больницу и инновационный инкубатор.

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