Азербайджан значительно увеличил добычу золота

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года компания Anglo Asian Mining PLC (ААМ), производитель золота в Азербайджане, добыла 18 307 унций золота, что на 26 процентов больше, чем в аналогичный период 2017 года, следует из отчета компании.

Согласно отчету, столь резкий рост производства золота объясняется началом добычи на новом месторождении "Угур".

Производство меди в Азербайджане в отчетный период составило 255 тонн, что в 2,4 раза меньше показателя первого квартала 2017 года (606 тонн).

Добыча серебра в первом квартале составила 40 583 унции против 36 369 унции в аналогичный период 2017 года (рост за год на 3,1 процента). Из них 7 109 унций содержались в сплаве Доре.

В 2018 году ААМ планировала добыть до 84 тысяч унций золота.

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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