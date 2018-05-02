В Баку пройдет азербайджано-австрийский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - В рамках визита делегации австрийских предпринимателей в Азербайджан, в Баку состоится азербайджано-австрийский бизнес форум, сообщает в среду Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно сообщению, в бизнес-форуме примут участие представители свыше 20 австрийских компаний, действующих в таких сферах, как энергетика, ИКТ, консалтинг, строительство, машиностроение, металлургия производство счетчиков, таксометров, пожарного оборудования, а также в сферах логистики, производства мебели, переработки отходов, транспорта, образования, промышленности и в других сферах.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австрией по итогам первого квартала 2018 года составил 184,97 миллиона долларов, что в 3,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт азербайджанских товаров в Австрию вырос в 4,6 раза и составил 171,65 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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