Moody's отозвало рейтинги российской "дочки" Межбанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение об отзыве рейтингов дочерней структуры Международного банка Азербайджана в России - "МБА-Москва", сообщает агентство в четверг.

Согласно сообщению, рейтинги были отозваны по собственным бизнес-причинам агентства.

Отметим, что на момент отзыва долгосрочный депозитный рейтинг "МБА-Москва" в национальной и иностранной валютах был утвержден на уровне B3, краткосрочные рейтинг депозитов в местной и иностранной валюте - на уровне Not Prime, долгосрочная оценка риска контрагентов - B2 (cr), кредитная оценка (BCA) и скорректированная BCA - на уровне b3. По всем долгосрочным рейтингам банка наблюдался стабильный прогноз.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году, и является дочерней структурой Международного банка Азербайджана в России.

Напомним, что акционеры Международного банка Азербайджана в марте приняли решение ликвидировать дочерние предприятия в России и Грузии, что связано с подготовкой к продаже принадлежащих правительству акций банка.

В связи с решением о ликвидации российской “дочки” были закрыты ее филиалы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Международный банк Азербайджана (МБА) действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны, 95,05 процента акций банка принадлежат правительству страны. С июля 2015 года банк находится на стадии оздоровления. После завершения процедуры оздоровления МБА будет приватизирован. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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