Китай профинансирует реконструкцию ирригационной системы Кыргызстана

4 мая 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал старт реализации проекта «Реконструкции ирригационной системы Кыргызской Республики» в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

На реализацию проекта будет направлено 32 миллиона долларов, выделенные Китаем в виде гранта.

Проектом также предусмотрена реконструкция и строительство водохозяйственных объектов в Иссык-Кульской, Баткенской, Таласской и Чуйской областях.

После начала их эксплуатации будет введено 5 тысяч 410 гектаров новых орошаемых земель, повышена водообеспеченность на площади 22 тысячи 100 гектаров, сообщили в пресс-службе.

Глава государства ознакомился с проектом реконструкции Ак-Олонского канала в Тонском районе, которым предусмотрено строительство головного водозаборного сооружения, 16,5 километра магистрального и 11,2 километра внутрихозяйственных каналов.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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