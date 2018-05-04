Будут ли в Азербайджане изменены таможенные тарифы? (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Изменение таможенных тарифов в Азербайджане не стоит на повестке дня, сообщил в пятницу журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По словам председателя ГТК, обычно изменения тарифов предлагаются в рамках обсуждения бюджетного пакета и в очень редких случаях в середине года.

"В прошлом году мы внесли серьезные изменения в таможенные пошлины, которые были направлены на защиту местного производства. Были внедрена новая система таможенных пошлин. Поэтому мы не видим нужды в пересмотре таможенных пошлин в настоящее время. Если до конца года к нам поступят какие-то новые предложения, мы можем их рассмотреть", - отметил Мехтиев.

Напомним, что в Азербайджане с первого января 2018 года в силу вступила новая система таможенных пошлин.

Новые пошлины регулируются "Номенклатурой товаров внешнеэкономической деятельности, таможенными ставками на импорт и экспорт". Вступившая в силу с этого года новая система является трехступенчатой. С 2001 года в Азербайджане действовали семь ставок - "0", "0,5", "1", "3", "5", "10" и "15" процентов. Теперь же, с этого года, остаются только три ставки - "0", "5" и "15" процентов.

Большая часть товаров производственного назначения (сырье и оборудование) с этого года облагается по нулевой ставке, в том числе даже те, с которых раньше взималась таможенная пошлина в 0,5 процента. Это касается тех видов товарных групп (в частности, 84 и 85 группы), которые уже, по распоряжению Кабинета министров, при импорте облагаются НДС по нулевой ставке.

Таможенной ставкой в пять процентов облагаются полуфабрикаты. Что касается готовой продукции, то ставка по ним повысилась до 15 процентов.

Например, вводится ставка в 15 процентов на импорт различных изделий из золота и серебра. Ставка на импорт книг, журналов, газет, брошюр и другой печатной продукции повысилась с трех до пяти процентов. При этом освобожден от пошлин импорт бумаги, используемой для выпуска газет. От импортных пошлин освобожден также ряд продукции из пластмассы, детали музыкальных инструментов, вертолеты, самолеты, ряд сортов живой рыбы. Для некоторых товаров, например детского питания, пошлины на импорт снижены.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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