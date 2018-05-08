Завершился первый полет грузового самолета Silk Way Airlines из Баку во Франкфурт

8 мая 2018 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грузовой самолет Silk Way Airlines, предназначенный для полетов из Баку во Франкфурт через Урумчи [Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая], третьего мая приземлился в Международном аэропорту Урумчи "Дивопу".

Как отмечает People's Daily, это стало новым шагом развития Международного аэропорта Урумчи в качестве международного грузового авиаузла.

Грузовая линия Урумчи-Франкфурт совместно эксплуатируется компанией по интегрированной логистике Tianshun Co., Ltd. и компанией Silk Way Airlines. Предназначенный исключительно для грузовых перевозок самолет Boeing 747-8F выполняет три рейса в неделю.

Ван Пуюй, председатель компании Tianshun Co., Ltd, отметил на церемонии по случаю совершения первого грузового рейса, что в этот раз самолет перевез 30 тонн одежды. Первый подобный грузовой рейс стал важным шагом логистических корпораций провинции Синьцзян в реализации политики «Выхода за границу».

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Azernews Newspaper
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