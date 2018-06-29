В Узбекистане приняли закон о карантине растений

29 июня 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сенат парламента Узбекистана одобрил закон «О карантине растений» в новой редакции, передаёт в пятницу новостной портал UzDaily.

Закон предусматривает общие положения, регулирующие сферу карантина растений, систему государственной службы по карантину растений и руководство ею, права и обязанности органов государственного и хозяйственного управления, юридических и физических лиц в области карантина растений, мероприятия по карантину растений и их реализация, открытость информации в этой области, правила ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

В законе также предусмотрены основные направления государственной политики в области карантина растений, осуществление государственного контроля, развитие международного сотрудничества, осуществление системы мероприятий по внешнему и внутреннему карантину растений, обеспечение фитосанитарной безопасности, разработка системы проведения эффективного мониторинга в области карантина растений.

Закон дополнен нормами, предусматривающими полномочия Кабинета министров Узбекистана, органов государственной власти на местах в области карантина растений.

Согласно изменениям, органы самоуправления граждан участвуют в реализации государственных, территориальных и других программ в области карантина растений, осуществляют общественный контроль в данной сфере на соответствующей территории, оказывают содействие государственным инспекторам по карантину растений в оповещении населения о распространении объектов карантина растений.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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