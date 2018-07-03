KNAUF обучит узбекских строителей

3 июля 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания KNAUF 7 июля 2018 года запустит в Узбекистане курсы по обучению работе с сухими смесями и гипсокартоном. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского офиса немецкой компании.

Согласно информации, курсы будут проходить в специализированном учебном центре KNAUF в Ташкенте.

Современное многообразие дизайнерских решений базируется на применении гипсокартона. Возможности материала позволяют легко видоизменять помещение, зонировать пространство и выстраивать оригинальные конструкции. Благодаря простоте использования гипсокартона и сухих смесей происходит весомое снижение затрат за счет проведения работ собственными силами.

Представитель KNAUF Незом Саидмахмутхужаев научит слушателей отделывать стены гипсокартоном, строить межкомнатные перегородки, утеплять основные стены, работать с различными видами металлических профилей, использовать сухие смеси для оштукатуривания бетонных, кирпичных, цементных, пенополистироловых и ЦСП (цементно-стружечная плита) поверхностей и избегать распространенных ошибок при использовании отделочных материалов.

Курсы будут проходить в интерактивной форме с возможностью задать интересующие вопросы и применить полученные знания на практике во время демонстрационной части.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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