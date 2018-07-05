Азербайджан и Иран подписали протокол в сфере международных автоперевозок (ФОТО)

5 июля 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран подписали протокол в сфере международных автоперевозок.

Протокол был подписан в ходе очередного заседания азербайджано-иранской совместной комиссии в Тегеране, где приняла участие азербайджанская делегация во главе с начальником Государственной службы автомобильного транспорта Габибом Гасановым. Иранскую делегацию возглавлял начальник управления министерства транспорта и градостроительства Реза Нафизи.

На заседании были обсуждены нынешняя ситуация в сфере международных автоперевозок между Азербайджаном и Ираном, проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики во время грузо- и пассажироперевозок, и пути их решения, перспективы развития перевозок и другие актуальные вопросы.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием международных автоперевозок, осуществляемых между странами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров в Вене подтвердит готовность России содействовать реализации СВПД
Россия 16:48
Глава иранской делегации в ОПЕК раскритиковал твиты Трампа
Экономика 14:29
Президент Ирана заявил о возможном сокращении сотрудничества с МАГАТЭ
Политика 01:04
Президент Ирана призвал ЕС сделать все возможное для сохранения ядерной сделки
Ядерная программа 4 июля 16:40
Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными
Россия 4 июля 15:13
Роухани: США выходом из иранской сделки навредят себе
Ядерная программа 4 июля 14:46
Лента новостей
В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра
Политика 19:12
Во Франции предупредили об угрозе аварий на ядерных объектах
Европа 19:07
В основе гражданской солидарности - вера в Президента Азербайджана и его деятельность - депутат
Политика 19:05
Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Халилова орденом "Шохрат"
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев присвоил Тарлану Горчу почетное звание "Заслуженный деятель искусств"
Политика 18:51
Тамара Синявская награждена орденом "Шараф"
Политика 18:50
Сегодня возобновится подача воды в ряде бакинских поселков
Общество 18:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Одна из главных целей - воспитать в Азербайджане выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда
Политика 18:30
Армянские вечера Соловьёва: кто стоит за нападками на российского депутата Савельева?
Точка зрения 18:06