Азербайджан и Иран подписали протокол в сфере международных автоперевозок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран подписали протокол в сфере международных автоперевозок.

Протокол был подписан в ходе очередного заседания азербайджано-иранской совместной комиссии в Тегеране, где приняла участие азербайджанская делегация во главе с начальником Государственной службы автомобильного транспорта Габибом Гасановым. Иранскую делегацию возглавлял начальник управления министерства транспорта и градостроительства Реза Нафизи.

На заседании были обсуждены нынешняя ситуация в сфере международных автоперевозок между Азербайджаном и Ираном, проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики во время грузо- и пассажироперевозок, и пути их решения, перспективы развития перевозок и другие актуальные вопросы.

Стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием международных автоперевозок, осуществляемых между странами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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