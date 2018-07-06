Реформы в Узбекистане продолжаются: за принуждение к спонсорству будут наказывать

6 июля 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будут привлекать к ответственности за принуждение субъектов предпринимательства к спонсорству и привлечение к другим мероприятиям против их воли.

Об этом, как передают узбекистанские СМИ, говорится в законопроекте, предусматривающем внесение изменений в уголовный кодекс, а также в кодекс об административной ответственности.

Вносимые изменения, по словам депутатов, направлены на дальнейшее укрепление независимости субъектов предпринимательства и обеспечение неприкосновенности частной собственности.

«Законопроектом определяется усиление ответственности за нарушение права частной собственности, порядка проведения проверок деятельности субъектов предпринимательства и ревизии их финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о лицензировании и законодательства о разрешительных процедурах, а также истребование от субъектов предпринимательства излишней документации с нарушением законодательства, в целом за вмешательство в законную предпринимательскую деятельность», – отметили в нижней палате Парламента Узбекистана.

Отметим, что ещё пять лет назад в Узбекистане была широко распространена практика добровольно-принудительного привлечения бизнеса к спонсированию различного рода культурных и спортивных мероприятий.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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