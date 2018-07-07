В руководстве Госкомтаможни Азербайджана произошли изменения

7 июля 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева заместители председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров и Назим Мамедов освобождены от занимаемых должностей, сообщили Trend в субботу в ГТК.

Другим распоряжением главы государства Игбал Бабаев и Джавад Гасымов назначены заместителями председателя ГТК.

Отметим, что до назначения Бабаев занимал должность начальника главного управления оценки деятельности и программ развития, а Гасымов - начальника главного управления организации таможенного контроля.

На их места назначены Тамкин Халилов и Самед Гаралов соответственно. Ранее Халилов занимал должность первого заместителя начальника главного управления финансово-тарифного и валютного контроля, а Гаралов - заместителя начальника главного управления организации таможенного контроля.

(Автор: Анвар Мамедов. Редадктор: Ирина Парфёнова)

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