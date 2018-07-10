Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций

10 июля 2018 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 июля состоится аукцион по размещению очередного транша эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов, сообщает Фонд во вторник.

Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1 007 манатов и годовой ставкой в три процента.

Срок оборота облигаций составляет 23 года.

Процентные доходы будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Андеррайтером выступает компания PSG-Kapital.

Официальный курс на пятое июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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