Операционные доходы азербайджанского NIKOIL | Bank выросли почти на треть

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank по итогам первого полугодия 2018 года увеличил уставный капитал на 34 миллиона манатов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, после увеличения уставного капитала совокупный капитал банка составил 106 миллионов манатов, что более чем в два раза превышает минимальное требование по совокупному капиталу.

При минимальной норме в 10 процентов коэффициент адекватности капитала NIKOIL | Bank составил 28,3 процента. Денежные средства клиентов на конец первого полугодия 2018 года на 10 процентов выше, чем на аналогичную дату 2017 года. Чистый операционный доход за первое полугодие 2018 года на 30 процентов выше, чем за тот же период предыдущего года. Согласно результатам второго квартала процент мгновенной ликвидности банка составил 114 процентов.

За первое полугодие 2018 года кредитный портфель вырос на семь процентов. В связи с активностью банка в области кредитования в ближайшем будущем ожидается очередной рост кредитного портфеля. NIKOIL | Bank предлагает удобные и выгодные условия кредитования как физическим лицам, так и малому и среднему бизнесу.

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить посетив корпоративный сайт www.nikoil.az , либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank

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