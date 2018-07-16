Узбекистан намерен попасть в 20-ку наиболее благоприятных стран для ведения бизнеса

БАКУ /Trend/ - Узбекистан к 2022 году планирует подняться в ежегодном рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса» (Doing Business) и попасть в первую двадцатку за счёт создания в стране максимально благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и привлечения иностранных инвестиций.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Согласно постановлению, уполномоченным органом по координации работ в сфере повышения рейтинга определено Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте республики.

В постановлении отмечается, что за последние пять лет рейтинг Узбекистана в отчете «Ведение бизнеса» улучшился более чем в два раза – с 166-го места в 2012 году до 74-го места в 2017 году. Однако, как отмечается в документе, существующие условия для ведения бизнеса в Узбекистане «все еще не отвечают в полной мере требованиям международных норм и стандартов».

Документом утверждена «Дорожная карта» по улучшению показателей Узбекистана в отчете «Ведение бизнеса».

НАПУ поручено подготовить совместно с Кабинетом министров до конца 2018 года конкретные предложения по улучшению позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах в этой сфере.

Отчеты «Ведение бизнеса» будут ежегодно критически изучаться, после чего на рассмотрение аппарата президента будут предоставлять «дорожную карту» по совершенствованию деловой среды и законодательства для улучшения отдельных показателей страны в рейтинге.

Торгово-промышленная палата Узбекистана будет ежегодно проводить опросы среди субъектов предпринимательства для определения эффективности реализуемых мер и внедрения требований законодательства на практике.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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