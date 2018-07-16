У Черноморского банка торговли и развития новый президент

БАКУ /Trend/ - Дмитрий Панкин назначен новым президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

К своим обязанностям Панкин приступает с сегодняшнего дня. На данной должности он сменил Ихсана Угура Деликанлы, который возглавлял ЧБТР с 16 июля 2014 года. Напомним, что президент ЧБТР избирается сроком на четыре года.

Ранее Панкин возглавлял департамент компании «Единая энергетическая система России», был членом правления Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития, председателем Совета правления Евразийского банка развития, а также занимал должность заместителя министра финансов России.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет пять процентов, и страна является седьмым крупнейшим акционером ЧБТР.

Отметим, что до сегодняшнего дня Черноморский банк выделил на проекты в Азербайджане кредиты на 360 миллионов евро.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.