Российский автопроизводитель намерен увеличить продажи в Узбекистане в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ - Российский автопроизводитель УАЗ намерен поставить в 2018 году в Узбекистан 1 000 автомобилей, что почти в 2,5 раза больше показателя 2017 года, передаёт "Подробно.uz".

В 2017 году Ульяновский автозавод поставил за границу 5101 машину, что на 47 процентов больше, чем годом ранее. Большая часть автомобилей УАЗа реализуется в странах СНГ, продукция также пользовалась спросом в некоторых государствах Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки. В текущем году компания рассчитывает на увеличение продаж на внешних рынках.

Однако нужно отметить, что «УАЗ» – единственная автомобильная марка из топ-15 российского рынка, продемонстрировавшая спад продаж в России в первом полугодии 2018 года. В рейтинге самых популярных машин бренд скатился с 12-й позиции на 14-ю, пропустив вперед Mitsubishi и BMW.

Эксперты полагают, что падение продаж «УАЗов» на российском рынке связано с предложением морально устаревших моделей. «Сравнение будет еще печальней, – уверяет эксперт-аналитик АО “Финам” Алексей Королев, – если учесть, что рынок SUV вообще в РФ растет с опережением – за пять месяцев года прирост продаж в сегменте составлял 26 процентов. Если предприятие не проведет глубокую модернизацию модельного ряда, как это сделал АвтоВАЗ, продажи УАЗа будут продолжать снижаться. У этих морально устаревших моделей достаточно узкий сегмент покупателей – если не брать в расчет корпоративный сегмент, то это в основном мужчины среднего возраста. То есть за пределами спроса остаются наиболее динамично растущие группы автовладельцев – женщины и молодежь».

Напомним, что в ноябре прошлого года Ульяновский автозавод поставил Республиканской Службе инкассации Узбекистана 300 новых автомобилей.

«На нашей службе УАЗы зарекомендовали себя как надежные и выносливые внедорожники. Выбор снова пал на продукцию УАЗ неслучайно, поскольку ульяновцы наиболее оперативно реагируют на запросы Республиканской Службы и предлагают свою технику для выполнения специальных задач по конкурентной цене», - заявил тогда первый заместитель гендиректора Республиканской службы инкассации ЦБ РУз Азизхон Хамидов.

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