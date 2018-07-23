Инвесторы из Южной Кореи помогут перенести авторынок в столице Узбекистана

23 июля 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания MIRATEC представила главе столичной администрации Джахонгиру Артыкходжаеву проект переноса Сергелийского авторынка в Ташкенте, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на Ташкентскую горадминистрацию.

В рамках проекта компания предлагает создать новый авторынок на новой площадке по современным стандартам и критериям.

Директор компании Дильшодхон Мансурхонов отметил, что основной инвестор проекта компания MIRATEC планирует реализовать данный проект в сотрудничестве с инвесторами из Южной Кореи.

Инвестор в самое ближайшее время должен предоставить информацию по финансированию проекта.

Ранее сообщалось, что Автомобильный рынок «Сергели» может переехать в Юкоричирчикский район Ташкентской области.

Перенос авторынка из Сергелийского района Ташкента в столичную область обусловлен неудобствами, которые он создает для жителей, включая пробки на дорогах.

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