Инвесторы из Южной Кореи помогут перенести авторынок в столице Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Компания MIRATEC представила главе столичной администрации Джахонгиру Артыкходжаеву проект переноса Сергелийского авторынка в Ташкенте, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на Ташкентскую горадминистрацию.

В рамках проекта компания предлагает создать новый авторынок на новой площадке по современным стандартам и критериям.

Директор компании Дильшодхон Мансурхонов отметил, что основной инвестор проекта компания MIRATEC планирует реализовать данный проект в сотрудничестве с инвесторами из Южной Кореи.

Инвестор в самое ближайшее время должен предоставить информацию по финансированию проекта.

Ранее сообщалось, что Автомобильный рынок «Сергели» может переехать в Юкоричирчикский район Ташкентской области.

Перенос авторынка из Сергелийского района Ташкента в столичную область обусловлен неудобствами, которые он создает для жителей, включая пробки на дорогах.

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