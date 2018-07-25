Международный банк Азербайджана провел для представителей СМИ необычный тренинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана по случаю 143-летия национальной прессы, оставаясь верным традициям, вновь собрал всех представителей СМИ с целью проведения мероприятия в новом, еще более интересном формате, сообщает банк в среду.

Банк организовал тренинг на тему «Эффект коммуникаций в журналистике: от общения к cолидарности» для журналистов, блогеров и студентов факультета журналистики. Однако вопреки традициям, представители СМИ не стали слушателями теоретических лекций. Они стали непосредственными участниками процессов по созданию стратегий и принятия командных решений, коллективных заданий.

Тренинг проводился со стороны бизнес – тренера, организационного консультанта, консультанта Lego SP, эксперта Совета Европы по работе с клиентами и персоналу Марины Далиба. Основной целью мероприятия стало ознакомление участников с новым опытом в сфере коммуникаций и укрепления коллектива. В тренинге приняло участие свыше 60 человек, являющихся представителями различных теле и радио каналов, информационных агентств, газет, факультета "Журналистики" Бакинского государственного университета, а также независимые журналисты и блогеры.

Участник тренинга, ведущая “Radio Antenn” Азиза Исмайлова, поделилась своими впечатлениями: «Мы отлично провели время играя в полезные и интересные игры. За эти пять часов мы все зарядились позитивом, что стало большим сюрпризом для нас».

Главный редактор портала Fed.az Али Ахмедов отметил, что вопреки его ожиданиям, это мероприятие не стало традиционным тренингом: «Это истинное мероприятие по созданию командного духа. Мы применили на практике различные методы коммуникаций и изучили новый опыт. Это очень полезно для представителей СМИ, поскольку так мы смогли ближе познакомиться друг с другом и почувствовать себя частью единой команды».

В свою очередь главный редактор портала Anews.az Наиля Багирова отметила: «Этот проект полезен нам не только в нашей журналистской деятельности, но и в каждодневной жизни. Мы на практике почувствовали насколько важно и полезно чувствовать себя частью команды. Подобные тренинги были бы полезны для всех сфер деятельности».

Директор департамента маркетинга Международного банка Азербайджана Нигяр Таирова сказала: «Нашей целью является оказание поддержки представителям СМИ в их личностном развитии, а также профессиональном единстве. Мы надеемся, что участники тренинга наряду с полученным новым опытом, также приобрели новых друзей. Международный банк Азербайджана и далее продолжит организацию подобных мероприятий».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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