Начни карьеру со стажировки в NIKOIL | Bank

2 августа 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С апреля 2017 года NIKOIL | Bank начал внедрять программу стажировки по привлечению юных талантов, недавно окончивших вузы и не имеющих опыта работы. За этот период 80 человек прошли стажировку, 37 из которых уже приняты на постоянную работу.

NIKOIL | Bank продолжает программу стажировки и приглашает молодых талантливых людей, заинтересованных в приобретении опыта, принять участие в отборах на позицию «Кредитный специалист».

Основные требования к кандидатам:

Образование в области бизнеса/экономическое образование
Знание азербайджанского и русского языков. Знание английского языка приветствуется
Навыки коммуникации
Аналитические способности
Ориентированность на результат

Всех заинтересованных лиц просим отправить резюме по электронному адресу cv@nikoil.az и указать в теме письма «Стажировка – кредитный специалист». Прием резюме продлится до 17 августа 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
NIKOIL | Bank расширяет сеть банкоматов
Бизнес 17 июля 19:34
Операционные доходы азербайджанского NIKOIL | Bank выросли почти на треть
Бизнес 13 июля 18:25
NIKOIL | Bank объявил для сотрудников полиции кредитную акцию
Бизнес 29 июня 16:58
Руководство NIKOIL | Bank почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 10 мая 18:36
NIKOIL | Bank поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Общество 9 мая 13:01
Коллектив NIKOIL | Bank-a почтил память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Общество 26 февраля 17:36
Лента новостей
Дорожная полиция Баку о загрязнении автомобилями атмосферы
Общество 17:00
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции
Россия 16:51
США и ЕС будут уделять еще больше внимания проекту TAP - депутат
Политика 16:46
Книга Али Гасанова «Политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев» издана в Тбилиси на грузинском языке
Политика 16:43
Азербайджан осенью выведет на орбиту еще один спутник
ИКТ 16:39
Турецкие СМИ назвали азербайджанского актера "машиной смеха" (ФОТО)
Интересное 16:36
Чистая прибыль "Эксимбанк Казахстан" уменьшилась
Казахстан 16:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку бутен-1
Тендеры 16:00
Индия заинтересована в сотрудничестве с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана
Экономика 15:58