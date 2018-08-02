Начни карьеру со стажировки в NIKOIL | Bank

БАКУ /Trend/ - С апреля 2017 года NIKOIL | Bank начал внедрять программу стажировки по привлечению юных талантов, недавно окончивших вузы и не имеющих опыта работы. За этот период 80 человек прошли стажировку, 37 из которых уже приняты на постоянную работу.

NIKOIL | Bank продолжает программу стажировки и приглашает молодых талантливых людей, заинтересованных в приобретении опыта, принять участие в отборах на позицию «Кредитный специалист».

Основные требования к кандидатам:

Образование в области бизнеса/экономическое образование

Знание азербайджанского и русского языков. Знание английского языка приветствуется

Навыки коммуникации

Аналитические способности

Ориентированность на результат

Всех заинтересованных лиц просим отправить резюме по электронному адресу cv@nikoil.az и указать в теме письма «Стажировка – кредитный специалист». Прием резюме продлится до 17 августа 2018 года.



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