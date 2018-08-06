В Узбекистане на продажу в онлайн-магазине выставлен Boeing 737

БАКУ /Trend/ - В узбекском онлайн-сервисе объявлений OLX выставлен на продажу пассажирский самолёт Boeing 737-500, передаёт «Подробно.uz».

Согласно описанию на сайте, самолёт произведён в 1991 году. Длина воздушного судна составляет 31 метр. Самолёт обладает двумя моторами и общим налётом более 28 тысяч часов. Пассажировместимость самолёта – 120 человек.

Продавец из Намангана выставил Boeing на продажу за миллион долларов.

Интересно, найдётся ли желающий купить столь крупный товар столь необычным для его продажи способом.

Ранее «Подробно.uz» сообщало со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что российское конструкторское бюро (КБ) «Ильюшина» ведет переговоры о покупке у «Узбекских авиалиний» выведенных из эксплуатации в мае 2018 года самолетов Ил 114-100.

«Национальная авиакомпания полностью остановила эксплуатацию шести Ил 114-100 в мае этого года. Все эти самолеты использовались на внутриреспубликанских направлениях. Затем они были выставлены на продажу. Интерес к ним проявило КБ «Ильюшина», которому они нужны, прежде всего, в качестве планеров для их нового самолета ИЛ 114-300. Сейчас мы активно работаем с ними в данном направлении», – отмечал собеседник издания.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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