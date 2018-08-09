FAO огласила приоритеты сотрудничества с Азербайджаном в сфере продбезопасности (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Существует большой потенциал для расширения сотрудничества между Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Агентством продовольственной безопасности Азербайджана в новых сферах, связанных с продовольственной безопасностью, со здоровьем животных и растений.

Об этом сказала в интервью Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

"Я высоко оцениваю решение о создании Агентства продовольственной безопасности. Такое государственное учреждение может способствовать эффективному функционированию системы контроля безопасности пищевых продуктов в Азербайджане. Это повысит безопасность пищевых продуктов в стране путем совершенствования соответствующего законодательства и стандартов, а также путем предоставления услуг по проверке качества на основе рисков и сертификации", - сказала Чакмак.

Более того, Чакмак отметила, что Агентство в случае необходимости окажет положительное влияние на взаимодействие с органами обеспечивающими безопасность пищевых продуктов в других странах и облегчит участие Азербайджана в Международной комиссии ФАО/ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам (Codex Alimentarius).

Чакмак отметила, что помимо деятельности, связанной с безопасностью пищевых продуктов, Агентство будет обеспечивать ветеринарный и фитосанитарный контроль в стране как для импортируемой, так и экспортируемой продукции и других товаров, произведенных для местного потребления.

Далее, говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, Чакмак сказала, что FAO имеет давние, установившиеся отношения с правительством Азербайджана, в частности с министерством сельского хозяйства страны.

"Были осуществлены многие проекты с 1995 года в различных секторах сельского хозяйства. Создание в 2016 году Офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане и утверждение рамочного соглашения по страновому программированию (2016-2020 годы) являются показателями взаимного доверия и успешного сотрудничества между сторонами", - сказала Чакмак.

Чакмак добавила, что приоритетами деятельности FAO в Азербайджане являются развитие конкретных секторов сельского хозяйства, таких как ветеринарный и фитосанитарный контроль, органическое сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство, а также своевременная поддержка правительству Азербайджана в целях согласования законодательства страны с международными стандартами, улучшение экономического положения населения сельских районов, повышение продуктивности сельского хозяйства и обеспечение безопасности пищевых продуктов.

Чакмак добавила, что FAO способствует национализации и эффективному осуществлению целей устойчивого развития, в частности в деле обеспечения устойчивого производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции за счет сокращения бедности и обеспечения гендерного равенства в сельских районах, обеспечения продовольственной безопасности, ответственного потребления и производства без пищевых отходов и устойчивого управления природными ресурсами.

"Мы оказываем поддержку министерству сельского хозяйства, министерству экологии и природных ресурсов, Госкомитету по статистике, Агентству продовольственной безопасности, министерству экономики и Национальному координационному совету Азербайджана по устойчивому развитию в мониторинге, внедрении и обеспечении отчетности в реализации Целей устойчивого развития", - сказала Чакмак.

Что касается, в частности Агентства продовольственной безопасности, Чакмак отметила, что FAO оказывает ключевую поддержку для развития технического и инфраструктурного потенциала, а также институционального структурирования для улучшения контроля импорта и экспорта и сертификации с учетом фитосанитарных и карантинных заболеваний в рамках текущего проекта по укрепление служб фитосанитарного контроля в Азербайджане.

"Имеется большой потенциал для расширения сотрудничества с Агентством в других сферах, связанных с продовольственной безопасностью, в таких, как здоровье животных и растений", - сказала Чакмак.

Чакмак отметила, что вскоре FAO приступит к реализации нового проекта Программы технического сотрудничества по улучшению сети ветеринарных лабораторий и системы управления качеством продовольственной безопасности в Азербайджане.

Отметим, что Агентство продовольственной безопасности создано в феврале 2017 года. Основные направления деятельности ведомства - обеспечение нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также осуществление анализа рисков, проведение работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставление сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны и другие направления.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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