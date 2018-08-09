Nike не планирует налаживать производство в Узбекистане? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Американский производитель спортивной одежды и инвентаря - компания Nike не планирует подписывать соглашение по совместному производству с узбекской текстильной компанией Arnasoy Gold Tex, сказал Trend представитель американской компании.

Узбекская текстильная компания ранее объявила, что планирует подписать контракты по совместному производству спортивной одежды со всемирно известными брендами Nike и Adidas.

Однако как стало известно, у Nike подобных планов нет.

«У нас нет производственного присутствия в Узбекистане, и мы не планируем заключать какие-либо соглашения с Arnasoy Gold Tex», – сказал представитель Nike.

Завод компании Arnasoy Gold Tex будет запущен в начале 2019 года и будет оснащен новейшим текстильным оборудованием и использовать стандарт качества ISO 9001. Компания также заявляет, что получила поддержку и рекомендации от таких всемирно известных домов моды, как Zara Home Collection и Tac Home, что, по информации узбекской компании, позволит им производить продукцию под соответствующими брендами на территории Узбекистана.

С другой стороны, неясно, есть ли у американской компании планы участвовать в каких-либо других проектах в Узбекистане.

Еще в марте 2018 года узбекские власти объявили о планах по привлечению международных производителей спортивных товаров в новую свободную экономическую зону (СЭЗ) «Спорт» в Ташкентской области в соответствии с указом главы государства.

Узбекская сторона намеревалась пригласить к участию в СЭЗ такие знаменитые бренды, как Adidas, Reebok, Nike, Li Ning, Eleiko, Janssen-Fritsen, Gymnova и т. д.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.