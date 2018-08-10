Приостановлено действие лицензии казахстанской страховой компании

10 августа 2018 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приостановлено действие лицензии казахстанского АО «Страховая компания «Салем» на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, говорится в сообщении Нацбанка страны

«Постановлением правления Национального банка Казахстана от 30 июля 2018 года с 10 августа 2018 года на срок до 10 февраля 2019 года включительно приостановлено действие лицензии АО «СК «Салем» на право осуществления страховой деятельности в обязательной форме страхования, деятельности по перестрахованию», - говорится в сообщении.

Данное решение принято Нацбанком за несоблюдение АО «СК «Салем» требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Казахстана.

«АО «СК «Салем» запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по страховой деятельности в обязательной форме страхования и деятельности по перестрахованию», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО «СК «Салем» обязано выполнить принятые на себя обязательства.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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