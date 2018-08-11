Революция в строительном секторе: Узбекистан в будущем заменит железо на базальт

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в будущем намерен заменить в строительстве железо на базальт, передают узбекские СМИ.

Соответствующие заявления были сделаны в ходе пресс-конференции в Ташкенте, посвящённой вопросам применения современных альтернативных стройматериалов, использования композитной арматуры в строительстве типовых домов в сельской местности и презентации нового для Узбекистана сырья – базальта.

Базальт – это наиболее распространённый природный камень, порода вулканического происхождения, которую можно обнаружить в виде межпластовых тел или потоков лавы, возникших после извержения вулкана.

«Базальт очень прочный, легкий и дешевый материал по сравнению с железом. Он имеет ряд преимуществ: устойчивость к истиранию, влиянию щелочей и кислот, отличные показатели теплоизоляции и шумопоглощения, прочность, термоустойчивость и огнеупорность, высокую диэлектричность, долговечность, экологичность. Думаю, благодаря перечисленным преимуществам базальтовые конструкции в дальнейшем полностью заменят металлические», - сказал эксперт министерства строительства Узбекистана, старший преподаватель Ташкентского архитектурно-строительного института Жалолиддин Тохиров.

В Узбекистане базальт добывается в Навоийской и Джизакской областях, а также в Ферганской долине.

«В Узбекистане запасов базальта хватит на тысячу лет, в то время как за рубежом его почти не хватает. Этот продукт очень ценится в европейских странах и в Северной Америке. Там из базальта строят дома, мосты, дороги», - сказал коммерческий директор Mega Invest Industrial - производителя базальтовой арматуры - Рамир Ахмедиев.

Отметим, что узбекская компания Mega Invest Industrial планирует принять участие в строительстве объектов в Афганистане, Иране, Пакистане и других странах ближнего зарубежья.

В 2017 году в Джизаке компания Mega Invest Industrial ввела в строй завод Basalt по производству базальтового волокна, из которого изготавливает арматуру и композитную сетку.

Базальтовая арматура относительно новый продукт, но уже активно используется в инновационном строительстве в мире. По мнению экспертов, благодаря своим особым свойствам в ближайшее время она займет постоянную нишу в своей отрасли.

Базальтовая арматура имеет особые технические характеристики, например, она в четыре раза легче, и в то же время в три раза прочнее стальной арматуры. К тому же она не впитывает влагу, не поддается коррозии, не проводит электрический ток и имеет низкую теплопроводность. Также при использовании данного строительного материала не требуется сварочных работ.

При использовании в ходе реализации проектов базальтовой арматуры вместо стальной, кроме заметного повышения уровня технологических характеристик, достигается экономия финансовых средств от 30 до 50 процентов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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