БАКУ /Trend/ - Устали искать выгодный кредит для реализации своих планов или расширения бизнеса? Хотите, чтобы проценты по вашему кредиту постепенно уменьшались? В таком случае приостановите поиски и обратитесь в ближайший филиал AccessBank-а, где вас ждёт кредит «ЧЕМПИОН по скидкам».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, с 13 августа AccessBank начинает кредитную кампанию «ЧЕМПИОН по скидкам». Кампания, охватывающая микро и кредиты наличными, продолжится до 30 сентября. Лицам, взявшим в рамках кампании микро кредит на сумму до 50 000 манатов и наличный кредит на сумму до 30 000 манатов, предоставляется СКИДКА до 10 процентов. Так, годовая процентная ставка уменьшается на два процента сразу при взятии кредита и каждые последующие 12 месяцев.

Воспользуйтесь кампанией «ЧЕМПИОН по скидкам» и станьте чемпионом в своей области!

Для онлайн-заказа кредита пройдите по данной ссылке.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, странице в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

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