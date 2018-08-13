Дефицит внешней торговли Узбекистана достиг $2,5 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2018 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 17,8 миллиарда долларов, что на 24,2 процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Из общего объёма, на долю экспорта пришлось 7,6 миллиарда долларов (рост в 15,7 процента), на долю импорта – 10,2 миллиарда (31,4 процента). Отрицательное сальдо внешней торговли достигло 2,5 миллиарда долларов.

Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте в январе-июле 2018 года выросла до 38,5 процента (34,5 процента в 2017 году).

В составе экспорта удельный вес товаров достиг 77,8 процента, из них энергоносители и нефтепродукты 19,2 процента, продовольственные товары 8,7 процента, химическая продукция и изделия из нее 6,9 процента.

Объём экспорта услуг составил 1,69 миллиарда долларов, или 22,2 процента от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3 процента.

Китай и Россия имеют наибольшую долю в экспорте товаров и услуг Узбекистан – 34,9 процента.

В структуре импорта основную долю занимают машины и оборудование – 39,4 процента, химическая продукция и изделия из нее – 13,4 процента, продовольственные товары – 9,6 процента.

Объём импорта услуг составил 1,25 миллиарда долларов, или 12,4 процента от общего объема импорта, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 24,5 раза.

На долю России, Китая, Казахстана, Кореи и Турции в общем объеме импорта пришлось 6,26 миллиарда долларов, что составляет 61,7 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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