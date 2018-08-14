Официальный курс маната к мировым валютам на 14 августа (Версия 2)

14 августа 2018 09:57 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:23)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9383 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

14.08.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9383

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2363

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0568

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8233

1 бразильский реал

1 BRL

0.4377

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1187

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1504

1 чешская крона

1 CZK

0.0753

1 чилийский песо

1 CLP

0.2571

1 китайский юань

1 CNY

0.2469

1 датская крона

1 DKK

0.26

1 грузинский лари

1 GEL

0.6545

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0243

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1703

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0116

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1864

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7097

1 израильский шекель

1 ILS

0.4602

1 канадский доллар

1 CAD

1.296

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6031

1 казахский тенге

1 KZT

0.0047

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4151

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0891

1 молдавская лея

1 MDL

0.1026

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2031

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0216

1 польский злотый

1 PLN

0.4507

1 российский рубль

1 RUB

0.0251

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2369

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3589

1 турецкая лира

1 TRY

0.2459

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0552

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0621

100 японских иен

100 JPY

1.5339

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1219

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