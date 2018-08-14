Официальный курс маната к мировым валютам на 14 августа (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9383 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют 14.08.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9383 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2363 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0568 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8233 1 бразильский реал 1 BRL 0.4377 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1187 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1504 1 чешская крона 1 CZK 0.0753 1 чилийский песо 1 CLP 0.2571 1 китайский юань 1 CNY 0.2469 1 датская крона 1 DKK 0.26 1 грузинский лари 1 GEL 0.6545 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0243 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1703 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0116 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1864 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7097 1 израильский шекель 1 ILS 0.4602 1 канадский доллар 1 CAD 1.296 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6031 1 казахский тенге 1 KZT 0.0047 1 киргизский сом 1 KGS 0.0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1122 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4151 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0891 1 молдавская лея 1 MDL 0.1026 1 египетский фунт 1 EGP 0.095 1 норвежская крона 1 NOK 0.2031 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0216 1 польский злотый 1 PLN 0.4507 1 российский рубль 1 RUB 0.0251 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2369 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3589 1 турецкая лира 1 TRY 0.2459 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0552 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1805 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0621 100 японских иен 100 JPY 1.5339 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1219

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