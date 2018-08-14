Китай и Азербайджан: новые возможности для инвестиций, торговли и реализации совместных проектов в третьих странах (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В этом году исполнилось 26 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном. За минувшее время связи между странами вышли на высокий уровень, в частности в сфере экономики и торговли. О пути, проделанном странами за это время, новых задачах, перспективах и планах на будущее в интервью Trend рассказал посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Как вы оцениваете потенциал экономического и торгового сотрудничества между Азербайджаном и Китаем?

За 26 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в экономической и торговой сферах значительно выросло и стало движущей силой развития двусторонних отношений. Это сотрудничество непрерывно развивается. Если в 1992 году двусторонний товарооборот составлял 1,5 миллиона долларов, то в 2017 году этот показатель, увеличившись больше чем в 800 раз, достиг 1,298 миллиарда долларов. Несмотря на снижение темпов развития мировой экономики, в прошлом году объем торговли между Китаем и Азербайджаном достиг рекордного уровня. В первой же половине текущего года Китай стал одним из семи крупных торговых партнеров Азербайджана и третьим по величине импортером продукции в республику. Сотрудничество между странами развивается в частности в таких сферах, как транспорт, коммуникации, сельское хозяйство, строительный сектор, машиностроение, легкая промышленность.

Структура товарооборота становится более диверсифицированной. Это в полной мере свидетельствует о том, что деловое сотрудничество между Китаем и Азербайджаном является весьма взаимовыгодным и обладает большим потенциалом.

Какой на сегодня имеется потенциал для роста взаимных инвестиций?

В 2018 году отмечается 40-летие политики реформ и открытости Китая. За это время Китай претерпел огромные изменения, был накоплен опыт в оптимизации инвестиционной среды, строительстве промышленных и научно-технических парков. Мы видим, что за последние годы азербайджанское правительство продолжает проводить экономические реформы и постоянно улучшать инвестиционную среду. Китайские предприятия готовы участвовать в экономическом строительстве Азербайджана. Китайская сторона также приветствует инвестиции азербайджанских компаний в Китай и развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах нефти и газа, инфраструктуры, ИКТ, альтернативной энергетики, туризма, производства оборудования, создания зон свободной торговли, строительства промышленных и сельскохозяйственных парков.

Уверен, что по мере дальнейшего улучшения инвестиционного климата в Азербайджане еще больше китайских компаний прибудут в страну для осуществления инвестиционной деятельности и создания предприятий. В целом, в настоящее время более 20 китайских предприятий осуществляют предпринимательскую деятельность в Азербайджане в различных областях. Также отмечу, что растет интерес иностранных предпринимателей к инвестициям в Китай, особенно в сферы высокотехнологичной промышленности и услуг. Китай в свою очередь будет продолжать создавать более привлекательные инвестиционные условия, значительно расширять доступ на свой рынок, повышать защиту интеллектуальной собственности, активно наращивать импорт для создания более привлекательной и сбалансированной среды для предпринимателей из Азербайджана и со всего мира. Уверен, что усилия обеих сторон приведут к росту уровня взаимных инвестиций между двумя странами.

Какие существуют возможности для реализации совместных азербайджано-китайских проектов в третьих странах?

В 2015 году китайское правительство инициировало новую модель «международного сотрудничества на рынке третьей стороны». Эта модель эффективно связывает производственные мощности Китая, передовые технологии развитых стран и потребности развивающихся стран. За последние два года такое сотрудничество получило положительный отклик на международной арене, продемонстрировало позитивную тенденцию развития, стало важной частью «Одного пояса, одного пути». То есть, китайская сторона поощряет и поддерживает любое международное сотрудничество на рынке третьей страны, проводимое на основе соблюдения принципов бизнеса, позволяющее достичь взаимной выгоды, открытости и толерантности, развития дружественных отношений между государствами и повышения жизненных стандартов.

Как вы оцениваете роль Азербайджана в реализации инициативы «Одного пояса и одного пути»?

Азербайджан является важной страной вдоль маршрута «Шелкового пути» и активно поддерживает и участвует в инициативе совместного строительства проекта «Один пояс, один путь». В апреле 2015 года Азербайджан стал страной-учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в июле - партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. В декабре 2015 года во время визита Президента Ильхама Алиева в Китай, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному строительству экономического пояса «Шелкового пути». Документ придал новый импульс развитию китайско-азербайджанских экономических и торговых отношений.

Каспийское море является важным торговым каналом, соединяющим Евразийский континент. Китай приветствует и высоко оценивает усилия азербайджанской стороны по содействию строительству транспортной инфраструктуры и реализации проектов, которые способствуют взаимосвязанности. Пекин готов углублять всестороннее китайско-азербайджанское сотрудничество в рамках инициативы «Одного пояса, одного пути», и вносить должный вклад в развитие стран, расположенных вдоль «Шелкового пути».

Как существующие контакты на высоком уровне влияют на уровень развития двусторонних экономических отношений?

Этот год ознаменован своей важностью в истории китайско-азербайджанских отношений. В феврале, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев совершил официальный визит в Китай. В ходе визита он принял участие в церемонии открытия офиса торгового представительства Азербайджана в Китае, присутствовал на конференции о роли Транскаспийского международного транспортного маршрута в в проекте «Один пояс, один путь», китайско-азербайджанском бизнес-форуме, презентации инвестиционного климата Азербайджана, а также провёл встречи с министром транспорта КНР Ли Сяопэном и международным торговым представителем, заместителем министра коммерции КНР Фу Цзыином. В апреле и июне состоялись визиты министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова в Китай.

Тесные связи высокого уровня свидетельствуют о высоком политическом взаимодоверии между нашими странами. Мы будем продолжать такую активную тенденцию, непрерывно расширять и углублять контакты на высоком уровне. Как известно, ожидается участие азербайджанской делегации в Китайско-евразийской выставке, которая пройдет в Урумчи в августе этого года.

До конца этого года в Шанхае откроется винный дом Азербайджана. Торговые и винные дома планируется открыть и в других крупных городах. Стоит отметить, что в ноябре пройдет первая Китайская международная импортная выставка в Шанхае, которая, по прогнозам, привлечёт около 150 покупателей из более чем 100 стран мира. Азербайджанская делегация также примет участие в этом грандиозном событии. Мы уверены, что с помощью этой выставки ваша продукция получит популярность среди китайских потребителей. Китайская сторона готова оказать необходимое содействие, чтобы вывести торгово-экономические отношения между нашими странами на более высокую ступень.

Ожидают ли в Китае роста двустороннего товарооборота с Азербайджаном по итогам текущего года?

Согласно данным за первую половину 2018 года, в списке торговых партнеров Китай занимает седьмое место, и третье – по импорту. В целом, на Китай приходится 3,81 процента от общего товарооборота Азербайджана. В структуре товарооборота основной объем пришелся на различные машины и механизмы, электрооборудование и запчасти к нему, ископаемое топливо, пластмассы и изделия из них, одежду, каучук и так далее. Китай предоставляет Азербайджану большой рынок для экспорта, это придаёт новый импульс для увеличения товарооборота между нашими странами. Я уверен, что данный показатель в 2018 году возрастет при наших совместных усилиях.

Какие на сегодня имеются тенденции в экономике Китая?

В первом полугодии этого года экономика Китая сохранила стабильность. Прослеживаются тенденции к росту, усиленно проводится структурная перестройка. Новые движущие силы постоянно заменяют старые, стабильно повышаются качество и эффективность, экономика Китая имеет хорошие задатки для выхода на более высококачественное развитие. С января по июнь ВВП увеличился на 6,8 процента и оставался в диапазоне 6,7 - 6,9 процента. Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития и другие международные организации положительно оценивают успехи реформ и развития Китая, что отразилось на прогнозах по экономическому росту КНР.

В долгосрочной перспективе экономика Китая обладает большим потенциалом. Реформы и открытость непрерывно придают новые импульсы. Экономика Китая продолжит тенденцию к постоянному улучшению. В целом, Пекин всегда выступает за свободную торговлю, и будет вместе с мировым сообществом защищать процесс мультилатерализма, систему глобальной свободной торговли и принципы Всемирной торговой организации. Реформы и открытость - это национальная политика Китая, двери в Китай никогда не будут закрыты.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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