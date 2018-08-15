Казахская компания примет участие в строительстве инфраструктуры коридора «Западная Европа – Западный Китай» (Эксклюзив)

15 августа 2018 14:42 (UTC+04:00)

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