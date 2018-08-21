Центральный банк Узбекистана вступит в Альянс финансовой инклюзивности

21 августа 2018 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана намерен вступить в Альянс финансовой инклюзивности (Alliance for Financial Inclusion). Об этом говорится во вторник в сообщении Центробанка.

Соответствующее решение было принято правлением валютного регулятора для изучения международного опыта и привлечения экспертов для разработки национальных программ по повышению доступности банковских услуг и уровня финансовой грамотности, а также по защите прав потребителей банковских услуг.

Альянс финансовой инклюзивности был создан в 2018 году. Сейчас в организацию входят 104 института (центральные банки, финансовые регуляторы, ассоциации) из 91 развивающейся страны мира.

Альянс был создан с целью содействия странам-членам в разработке и реализации политики финансовой доступности посредством создания площадки для обмена опытом, обучения и организации рабочих групп по актуальным вопросам банковских услуг, защиты прав потребителей и финансирования малого бизнеса.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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